Глава Google оценил недавнее партнерство с «главной» ИИ-компанией OpenAI

Несмотря на конкуренцию, OpenAI недавно добавила Google Cloud в список своих поставщиков облачных услуг, наряду с Microsoft и Oracle. Почему ИИ-компании выбирают Google Cloud? Благодаря его мощным графическим процессорам Nvidia и собственным TPU-чипам. Для OpenAI это выгодное решение, так как ей как раз не хватает доступа к мощностям Nvidia.

Google Cloud в этом году в целом показывает значительный рост доходов — во втором квартале 2025 года они достигли $ 13,6 млрд, что на 30% больше, чем годом ранее.

Google также отмечает успех своих ИИ-продуктов: чат-бот Gemini уже насчитывает 450 миллионов активных пользователей в месяц, а сервис AI Overviews — 2 миллиарда.