Глава Google оценил недавнее партнерство с «главной» ИИ-компанией OpenAI

Опубликовано 24 июля 2025, 14:111 мин.
Глава Google оценил недавнее партнерство с «главной» ИИ-компанией OpenAIВ области облачных технологий
Генеральный директор Google Сундар Пичай заявил, что очень рад сотрудничеству Google Cloud с OpenAI — одной из главных компаний-конкурентов Google в области искусственного интеллекта. В рамках этого партнерства OpenAI будет использовать облачные вычислительные мощности Google для обучения и работы своих моделей.
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Несмотря на конкуренцию, OpenAI недавно добавила Google Cloud в список своих поставщиков облачных услуг, наряду с Microsoft и Oracle. Почему ИИ-компании выбирают Google Cloud? Благодаря его мощным графическим процессорам Nvidia и собственным TPU-чипам. Для OpenAI это выгодное решение, так как ей как раз не хватает доступа к мощностям Nvidia.
Google Cloud в этом году в целом показывает значительный рост доходов — во втором квартале 2025 года они достигли $ 13,6 млрд, что на 30% больше, чем годом ранее.
Google также отмечает успех своих ИИ-продуктов: чат-бот Gemini уже насчитывает 450 миллионов активных пользователей в месяц, а сервис AI Overviews — 2 миллиарда.