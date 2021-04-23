Глава Intel предрёк дефицит процессоров в течение двух лет

Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер сделал это заявление во время недавнего отчёта о прибыли. Топ-менеджер сказал, что это был ключевой год для Intel. При этом квартальная прибыль компании была одной из самых низких. Гелсинджер утверждает, что дефицит продлится до тех пор, пока не будут построены новые производственные мощности. Только так можно будет удовлетворить весь спрос на чипы. В интервью Пэт отметил, что создание производственных мощностей займёт некоторое время.

Стоит отметить, что нехватка микросхем наносит удар многим отраслям: от автомобильной до потребительской электроники. Недавно президент США Джо Байден пообещал выделить $50 млн полупроводниковой промышленности.