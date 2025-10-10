Глава Microsoft похвалился, что у компании уже есть крупные дата-центры для ИИ

Опубликовано 10 октября 2025, 16:471 мин.
Глава Microsoft похвалился, что у компании уже есть крупные дата-центры для ИИПока другие их ищут
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла показал первый развернутый гигантский ИИ-кластер компании, который он назвал «фабрикой ИИ». Эти системы будут развёрнуты по всему миру в дата-центрах Azure для OpenAI, разработчика ChatGPT.
Каждый кластер состоит из более 4600 серверов Nvidia GB300 с GPU Blackwell Ultra, соединёнными через сверхскоростную сеть InfiniBand. Microsoft планирует установить сотни тысяч таких карт в дата-центрах по миру.
Анонс компании совпал с недавними сделками OpenAI по созданию собственных дата-центров с Nvidia и AMD. Microsoft акцентирует внимание на том, что у неё уже есть более 300 дата-центров в 34 странах, готовых поддерживать самые современные ИИ-модели с сотнями триллионов параметров. Нужно просто обратиться к ним.
Компания обещает, что новые системы смогут обслуживать следующий поколение ИИ и справляться с огромными вычислительными нагрузками.