Глава Microsoft похвалился, что у компании уже есть крупные дата-центры для ИИ

Каждый кластер состоит из более 4600 серверов Nvidia GB300 с GPU Blackwell Ultra, соединёнными через сверхскоростную сеть InfiniBand. Microsoft планирует установить сотни тысяч таких карт в дата-центрах по миру.

Анонс компании совпал с недавними сделками OpenAI по созданию собственных дата-центров с Nvidia и AMD. Microsoft акцентирует внимание на том, что у неё уже есть более 300 дата-центров в 34 странах, готовых поддерживать самые современные ИИ-модели с сотнями триллионов параметров. Нужно просто обратиться к ним.

Компания обещает, что новые системы смогут обслуживать следующий поколение ИИ и справляться с огромными вычислительными нагрузками.