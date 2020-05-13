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Глава NVIDIA «испёк» видеокарту в новом ролике
Да ещё и самую большую в мире
Глава NVIDIA Дженсен Хуан «испёк» видеокарту в новом ролике. Это промовидео к грядущему докладу директора компании, во время которого он может рассказать о новых продуктах, в том числе о графической микроархитектуре Ampere.
Ролик называется «Что готовил Дженсен?». В коротком видео меньше чем на полминуты показано, как Хуан достаёт из печи огромную видеокарту. В подписи к ролику на YouTube так и сказано, что только из печи достали самую большую графическую карту в мире.
Журналисты предположили, что на видео показан преемник суперкомпьютера DGX-2. Под Восемью радиаторами, скорее всего, скрываются графические ускорители следующего поколения.
Выступление Дженсена Хуана ожидается уже завтра, 14 мая. Тогда и узнаем, верны ли догадки.