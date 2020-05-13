Глава NVIDIA «испёк» видеокарту в новом ролике

Ролик называется «Что готовил Дженсен?». В коротком видео меньше чем на полминуты показано, как Хуан достаёт из печи огромную видеокарту. В подписи к ролику на YouTube так и сказано, что только из печи достали самую большую графическую карту в мире.

Журналисты предположили, что на видео показан преемник суперкомпьютера DGX-2. Под Восемью радиаторами, скорее всего, скрываются графические ускорители следующего поколения.

Выступление Дженсена Хуана ожидается уже завтра, 14 мая. Тогда и узнаем, верны ли догадки.