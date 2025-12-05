Глава Nvidia: Китаю будут не нужны ИИ-ускорители H200 даже при ослаблении санкций

Опубликовано 05 декабря 2025, 13:351 мин.
Глава Nvidia: Китаю будут не нужны ИИ-ускорители H200 даже при ослаблении санкцийУ них есть своё
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что Китай, скорее всего, не станет покупать чипы H200, даже если США ослабят экспортные ограничения. После встречи с Дональдом Трампом в Белом доме он сказал журналистам, что не знает, одобрят ли китайские власти такую сделку. По его словам, если характеристики чипов будут ухудшены из-за требований США, Китай просто откажется от них.
Администрация США обсуждает возможность разрешить продажу H200 в Китай. Эти чипы достаточно мощные, чтобы обучать крупные модели ИИ, поэтому считаются «чувствительной технологией». Сам Трамп не раскрыл, изменятся ли правила экспорта.
Хуанг также отметил, что компания не может продавать Китаю «облегчённые» версии чипов, так как они будут бесполезны для покупателей. Тем временем демократы выступают против смягчения правил. Сенатор Элизабет Уоррен предупредила, что поставки H200 «могут усилить китайские военные разработки и ослабить позиции США».
Несмотря на ограничения, Nvidia по-прежнему видит в Китае огромный рынок.