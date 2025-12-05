Глава Nvidia: Китаю будут не нужны ИИ-ускорители H200 даже при ослаблении санкций

Администрация США обсуждает возможность разрешить продажу H200 в Китай. Эти чипы достаточно мощные, чтобы обучать крупные модели ИИ, поэтому считаются «чувствительной технологией». Сам Трамп не раскрыл, изменятся ли правила экспорта.

Хуанг также отметил, что компания не может продавать Китаю «облегчённые» версии чипов, так как они будут бесполезны для покупателей. Тем временем демократы выступают против смягчения правил. Сенатор Элизабет Уоррен предупредила, что поставки H200 «могут усилить китайские военные разработки и ослабить позиции США».

Несмотря на ограничения, Nvidia по-прежнему видит в Китае огромный рынок.