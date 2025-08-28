Глава Nvidia не исключил выхода мощнейшего ИИ-ускорителя Blackwell в Китае

Хуанг отметил, что китайский рынок ИИ может вырасти на 50% в следующем году с потенциалом продаж в стране примерно в $ 50 млрд уже в этом году. Он считает, что лучше позволить китайским разработчикам использовать чипы Nvidia, чем ограничивать экспорт.

В июле и августе Хуанг лично встречался с Белым домом, чтобы получить лицензии на экспорт текущего поколения чипов H20 в Китай. Было достигнуто соглашение о лицензиях в обмен на 15% продаж H20 в Китай, которые пойдут правительству США. Обсуждается также возможность выпуска адаптированной версии Blackwell с ограниченными характеристиками для соблюдения экспортных правил.

Компания прогнозирует, что в следующем квартале продажи H20 в Китае будут зависеть от «геополитической ситуации» и могут составить $ 2−5 млрд.