Глава NVIDIA представил новый графический ускоритель на собственной кухне

Презентация новинки прошла на YouTube-канале NVIDIA. Глава компании Дженсен Хуанг провёл её на собственной кухне, как сообщают СМИ.

Отмечается, что графический процессор A100 обладает максимальным приростом производительности среди всех восьми поколений GPU NVIDIA. Новинка в 20 раз быстрее в ИИ-задачах. Её можно использовать для анализа данных, научных вычислений и облачной графики. Хуанг заявил, что NVIDIA A100 одновременно увеличивает полосу пропускания и снижает стоимость дата-центров.

Новые графические процессоры уже приобрела компания Microsoft. Она будет использовать их в задачах, связанных с обработкой языка, речи, компьютерного зрения, мультимодальности и др. Кроме того, A100 будут использоваться в суперкомпьютерах нового поколения.

Процессоры продаются в составе системы NVIDIA DGX A100. Она включает в себя восемь GPU, связанных интерфейсом NVIDIA NVLink. Общий объём видеопамяти системы составляет 320 ГБ.