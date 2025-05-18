Глава Nvidia: признаков утечки ИИ-чипов в Китай нет

Опубликовано 18 мая 2025, 11:151 мин.
Глава Nvidia: признаков утечки ИИ-чипов в Китай нетПытается успокоить законодателей
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что нет доказательств того, что чипы компании для искусственного интеллекта попадают в Китай в обход ограничений. В интервью Bloomberg он отметил, что продукция Nvidia «слишком большая и сложная», чтобы её можно было тайно переправить. Например, система Grace Blackwell весит почти две тонны.
Хуанг подчеркнул, что клиенты компании осведомлены об экспортных правилах и соблюдают их, так как «заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Nvidia».
Эти заявления прозвучали на фоне обсуждений отмены ограничений на поставки ИИ-чипов в Китай администрацией Дональда Трампа. Ранее введённые меры были направлены на предотвращение попадания американских технологий в КНР через третьи страны. Хуанг также добавил, что ограничивать распространение американских технологий — неправильный путь, и наоборот, их нужно продвигать по всему миру.
Системы Nvidia стоят миллионы долларов и обычно закупаются крупными компаниями и государственными организациями, такими как Microsoft.