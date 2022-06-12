Глава NVIDIA признал Россию значимым рынком для игрового подразделения

Сначала ведущий задал вопрос о трудностях, стоящих перед компанией в области искусственного интеллекта. На это глава NVIDIA пошутил, что ответ займёт все оставшиеся сорок минуты разговора.

Далее Хуанг признал мысль о том, что для бизнеса компании есть выгода в снижении спроса на потребительском рынке. По его словам, это разгрузит цепочку поставок. Ситуация в Китае и России в настоящее время безусловно влияет на бизнес NVIDIA в потребительском сегменте. Во втором квартале выручка должна сократиться примерно на $400 млн из-за этого. В прошлом году компания получила на российском игровом рынке около 4% всей выручки, или $500 млн. Всё это позволяет главе компании называть Россию «значимым рынком».

Напомним, в марте NVIDIA заявила о приостановке продаж в России. Это было сделано в знак протеста против действий российских властей на Украине.