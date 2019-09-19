Главный антивирус Windows перестал искать вирусы

На проблему пожаловались некоторые пользователи. Они рассказали, что при запуске сканирования после установки обновления, антивирус перестаёт проверять файлы примерно после 40-го. Касается это апдейта 4.18.1908.7.

Забавно, что данную версию программы Microsoft готовила, чтобы устранить ранний баг, приводивший к ошибке команды SFC /scannow. Что ж, свято место пусто не бывает.

СМИ сообщают, что баг в версии 4.18.1908.7 устраняется после установки обновления Security Intelligence Update с техническим номером KB2267602. Скачать его можно через «Центр обновлений Windows». Кроме того, компания указала, что баг распространяется только на ручную проверку. В автоматическом режиме «Защитник» продолжает работать нормально.