Опубликовано 06 декабря 2025, 12:001 мин.
Главный движитель метавселенных — Meta* — сократит на них расходыИ переключает внимание на умные очки и носимые устройства
Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг существенно сократит бюджет на развитие метавселенной — направления, которое ещё недавно называли будущим компании. Это же было причиной смены названия с Facebook* на Meta*.
По данным источников СМИ, знакомых с обсуждениями, руководство рассматривает возможность урезать финансирование подразделения метавселенной на 30% в следующем году. Это направление включает виртуальный мир Horizon Worlds* и устройства виртуальной реальности Quest*. Если решение будет принято, сокращения бюджета почти наверняка приведут к увольнениям. Окончательное решение пока не принято.
В Meta* подтвердили, что планируют уменьшить расходы на проекты метавселенной. Освобождённые средства хотят направить на другие перспективные разработки в подразделении Reality Labs* — в первую очередь на умные очки с элементами ИИ и другие носимые устройства.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена