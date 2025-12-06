По данным источников СМИ, знакомых с обсуждениями, руководство рассматривает возможность урезать финансирование подразделения метавселенной на 30% в следующем году. Это направление включает виртуальный мир Horizon Worlds* и устройства виртуальной реальности Quest*. Если решение будет принято, сокращения бюджета почти наверняка приведут к увольнениям. Окончательное решение пока не принято.

В Meta* подтвердили, что планируют уменьшить расходы на проекты метавселенной. Освобождённые средства хотят направить на другие перспективные разработки в подразделении Reality Labs* — в первую очередь на умные очки с элементами ИИ и другие носимые устройства.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена