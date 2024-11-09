Компьютеры
Опубликовано 09 ноября 2024, 15:37
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Главный поставщик TSMC — ASML — столкнулся с глобальным сбоем в производстве

Она создает станки
ASML Holding NV, ведущий производитель оборудования для полупроводниковой промышленности, столкнулся с серьёзным сбоем в IT-системах в пятницу, который затронул её объекты по всему миру.
Главный поставщик TSMC — ASML — столкнулся с глобальным сбоем в производстве
© Ferra

Проблема, начавшаяся рано утром и устранённая к вечеру, вынудила часть сотрудников работать удалённо и нарушила работу офисов, отдела поддержки клиентов и связи с поставщиками, сообщает представитель ASML. Как пишет голландская газета Eindhovens Dagblad, сбой затронул работу нескольких подразделений компании.

ASML проводит расследование причин сбоя. Этот инцидент произошёл в сложное для компании время, поскольку её ключевая роль в производстве полупроводников делает ASML центром геополитических напряжений. Оборудование ASML позволяет таким ведущим производителям, как TSMC и Samsung, выпускать чипы, используемые в устройствах Apple и Nvidia, и на которые сейчас накладываются санкции со стороны США по отношению к Китаю.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
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