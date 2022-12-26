Главный производитель чипов TSMC начнёт выпускать передовые 3-нм процессоры на этой неделе

29 декабря TSMC планирует провести открытие коммерческого производства чипов с использованием 3-нм техпроцесса.

В настоящее время Apple использует 4-нм техпроцесс TSMC в чипе A16 Bionic в серии iPhone 14 Pro , но может перейти на 3-нм уже в начале следующего года.