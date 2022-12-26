Компьютеры
13:54, 26 декабря 2022
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Главный производитель чипов TSMC начнёт выпускать передовые 3-нм процессоры на этой неделе

Покупать их будет в основном Apple

Компания TSMC на этой неделе начнёт массовое производство 3-нм чипов. Apple станет основным их. заказчиком. Вероятно, чипы могут быть использованы в будущих процессорах M2 Pro для MacBook Pro и Mac mini.

Главный производитель чипов TSMC начнёт выпускать передовые 3-нм процессоры на этой неделе

Фото: Flickr

29 декабря TSMC планирует провести открытие коммерческого производства чипов с использованием 3-нм техпроцесса.

В настоящее время Apple использует 4-нм техпроцесс TSMC в чипе A16 Bionic в серии iPhone 14 Pro , но может перейти на 3-нм уже в начале следующего года.

Источник:Macrumors
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