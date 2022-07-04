Глаза боятся, руки делают: как идут игры на GTX 750 Ti 2 ГБ в 2022 году

Глаза боятся, руки делают: как идут игры на GTX 750 Ti 2 ГБ в 2022 годуКомпьютерную сборку проверили в 25 современных проектах
В выпуске на канале GameGangsta на YouTube проверили, какие результаты видеокарта GeForce GTX 750 Ti показывает в 25 современных играх. Среди проектов были Counter Strike: GO, Assassin's Creed IV Black Flag, Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Just Cause 4, Assassin's Creed Odyssey, PUBG (Update 17.1), Fortnite (Chapter 3 Season 2), Insurgency Sandstorm, Red Dead Redemption 2, Back 4 Blood, Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077, Crysis Remastered, Crysis 2 Remastered, WRC 10, Days Gone, Resident Evil Village, Call of Duty Vanguard, Far Cry 6, Forza Horizon 5, Serious Sam Siberian Mayhem, Shadow Warrior 3, Dying Light 2, Ghostwire Tokyo.
Из игр 2021 года Crysis 2 Remastered шла в разрешении 720p с низкими настройками графики. Средний FPS в ней составил 89 к/с, в очень редких событиях - 44 к/с.
WRC 10 запускалась также с низким пресетом и в 720p. В среднем производительность здесь равнялась 78 к/с, в крайне редких событиях - 59 к/с.
В Days Gone удалось на низких настройках в 720p получить в среднем 44 к/с, в очень редких событиях - 21 к/с.
Игра Resident Evil Village шла в 720p с низким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 34 к/с. В очень редких событиях этот показатель снижался до 28 к/с.
В Call of Duty Vanguard средняя производительность на самых низких настройках в 720p составила 61 к/с, в крайне редких событиях - 40 к/с.
Far Cry 6 запускалась с низким пресетом в 720p. Средний FPS в ней составил 48 к/с, в очень редких событиях это значение опускалось до 28 к/с.
В Forza Horizon 5 средняя частота кадров в 1080p с очень низким пресетом равнялась 61 к/с, в крайне редких событиях - 42 к/с.
Serious Sam Siberian Mayhem 2022 года запустилась на самых низких настройках графики в 1080p. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 92 к/с, а в очень редких событиях - 15 к/с.
Shadow Warrior 3 шла в 720p с низким пресетом. В среднем производительность здесь составила 56 к/с, в крайне редких событиях - 13 к/с.
Dying Light 2 запускалась с очень низким пресетом, с FSR Performance и в разрешении 720p. Средний FPS в игре равнялся 41 к/с, в очень редких событиях - 9 к/с.
В Ghostwire Tokyo с FSR Performance, низкими настройками графики в разрешении 720p средняя частота кадров составляла 49 к/с, а в крайне редких событиях - 10 к/с.
Остальные замеры вы можете увидеть ниже на видео.
Вывод
Во всех 25 проектах средний FPS с видеокартой GTX 750 Ti и процессором i5 11600K составил 61 к/с. При этом худшая средняя производительность оказалась в игре Resident Evil Village (34 к/с), лучший же результат был в CS: GO (124 к/с).
Конфигурация ПК:
- процессор Intel Core i5 11600K 3.9GHz LGA1200 12MB Cache;
- материнская плата MSI MAG Z490 TOMAHAWK Soket 1200 DDR4 4800(OC) M.2;
- оперативная память GeIL 8GBx2 Evo Spear AMD Edition 3000Mhz CL16 DDR4;
- видеокарта MSI GeForce GTX750 Ti TwinFrozrGaming 2GB GDDR5 128Bit;
- SSD WD 480GB Green SN350 NVMe 2400MB-1650MB M2;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Bitfenix Nova Mesh SE White Tempered Glass ARGB;
- блок питания Bitfenix 750W M 80+ Gold Full Modular;
- операционная система Windows 10.