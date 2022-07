Глаза боятся, руки делают: как идут игры на GTX 750 Ti 2 ГБ в 2022 году

В выпуске на канале GameGangsta на YouTube проверили, какие результаты видеокарта GeForce GTX 750 Ti показывает в 25 современных играх. Среди проектов были Counter Strike: GO, Assassin's Creed IV Black Flag, Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Just Cause 4, Assassin's Creed Odyssey, PUBG (Update 17.1), Fortnite (Chapter 3 Season 2), Insurgency Sandstorm, Red Dead Redemption 2, Back 4 Blood, Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077, Crysis Remastered, Crysis 2 Remastered, WRC 10, Days Gone, Resident Evil Village, Call of Duty Vanguard, Far Cry 6, Forza Horizon 5, Serious Sam Siberian Mayhem, Shadow Warrior 3, Dying Light 2, Ghostwire Tokyo.

Из игр 2021 года Crysis 2 Remastered шла в разрешении 720p с низкими настройками графики. Средний FPS в ней составил 89 к/с, в очень редких событиях - 44 к/с.

WRC 10 запускалась также с низким пресетом и в 720p. В среднем производительность здесь равнялась 78 к/с, в крайне редких событиях - 59 к/с.

В Days Gone удалось на низких настройках в 720p получить в среднем 44 к/с, в очень редких событиях - 21 к/с.

Игра Resident Evil Village шла в 720p с низким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 34 к/с. В очень редких событиях этот показатель снижался до 28 к/с.

В Call of Duty Vanguard средняя производительность на самых низких настройках в 720p составила 61 к/с, в крайне редких событиях - 40 к/с.

Far Cry 6 запускалась с низким пресетом в 720p. Средний FPS в ней составил 48 к/с, в очень редких событиях это значение опускалось до 28 к/с.

В Forza Horizon 5 средняя частота кадров в 1080p с очень низким пресетом равнялась 61 к/с, в крайне редких событиях - 42 к/с.