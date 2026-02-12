Глянцевое покрытие, 5K и до 120 Гц: BenQ представила новые мониторы

Опубликовано 12 февраля 2026, 19:431 мин.
Глянцевое покрытие, 5K и до 120 Гц: BenQ представила новые мониторыМодели MA270S и MA320UG
BenQ показала два новых монитора — MA270S и MA320UG. Главная особенность новинок — покрытие Nano Gloss. Обе модели используют IPS-матрицы и почти полностью охватывают цветовое пространство P3.
© BenQ
MA270S оснащён 27-дюймовым экраном с разрешением 5K (5120×2880). Плотность пикселей близка к дисплеям Apple.
MA320UG больше по размеру — 32 дюйма — и имеет разрешение 4K. Зато он поддерживает частоту обновления 120 Гц.
Оба монитора оснащены двумя портами Thunderbolt 4 с возможностью зарядки ноутбука до 96 Вт, а также USB-C, USB-A и HDMI. Есть функция быстрого переключения между двумя компьютерами. Подставки регулируются по высоте и углу наклона.
Цены пока не объявлены.