17:06, 14 марта 2023
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Google анонсировала функции искусственного интеллекта для «Почты» и «Документов»Можно, например, попросить компьютер сочинить за вас письмо
Google анонсировала набор функций искусственного интеллекта (ИИ) для своих сервисов Google Docs, Gmail, Sheets и Slides.
Фото: Unsplash
Нововведения позволят генерировать и обобщать информацию, а также искать новые идеи. В общем, это похоже на знаменитого ChatGPT. Кроме того, в Gmail можно будет генерировать целые письма по нескольким ключевым мыслям. В Slides ИИ будет создавать картинки, видео и аудио для иллюстраций.
Инструмент для написания текста в Docs и Gmail станет доступен группе «доверенных тестировщиков» в США в этом месяце. Другие функции станут доступны для публики позже в этом году.