Google анонсировала функции искусственного интеллекта для «Почты» и «Документов»

Нововведения позволят генерировать и обобщать информацию, а также искать новые идеи. В общем, это похоже на знаменитого ChatGPT. Кроме того, в Gmail можно будет генерировать целые письма по нескольким ключевым мыслям. В Slides ИИ будет создавать картинки, видео и аудио для иллюстраций.

Инструмент для написания текста в Docs и ​​Gmail станет доступен группе «доверенных тестировщиков» в США в этом месяце. Другие функции станут доступны для публики позже в этом году.