Google анонсировала свою ОС для "древних" ПК и Mac

Новая ОС была разработана Google через несколько лет после приобретения компании Neverware - создателя Cloudready - и предназначается в первую очередь для школ и предприятий с парком старых ПК или Mac, которые устарели за годы эксплуатации.

Google утверждает, что эти системы можно оживить, удалив Windows или macOS и установив Chrome OS Flex, легкую операционную систему, которая может работать на более слабом оборудовании и оставаться стабильной в течение многих лет благодаря своей зависимости от облака.

Самое главное, что Chrome OS Flex получит такое же внимание со стороны Google, как и Chrome OS - то есть, она будет опираться на идентичную кодовую базу и будет выпускаться с той же периодичностью.