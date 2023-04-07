Компьютеры
14:22, 07 апреля 2023
1 мин.

Google Chrome сможет запускать внутри себя игры с крутой графикой. И речь не о трансляциях

Работа API похожа на DirectX 12

Google представила новый графический API WebGPU для браузера Chrome, который позволяет использовать современные возможности GPU для рендеринга графики. Технология доступна в бета-версии Chrome 113.

Google Chrome сможет запускать внутри себя игры с крутой графикой. И речь не о трансляциях

Фото: Google

WebGPU разрабатывается с 2017 года командой GPU for the Web, в которую входят специалисты из Google, Mozilla, Apple, Intel и Microsoft. Принцип работы API основан на DirectX 12, Metal и Vulkan и даёт разработчикам больше контроля над вычислениями на видеокарте.

Google называет WebGPU первым шагом к развитию более продвинутых графических функций для браузера. В будущем API будет обновляться и получать новые возможности, такие как более глубокий доступ к ядрам шейдеров. Разработчикам предлагают оставлять свои отзывы и предложения по улучшению WebGPU.

Некоторые популярные библиотеки WebGL уже поддерживают WebGPU или планируют это сделать. Разработчики могут узнать больше о WebGPU в официальном блоге Chrome Developers.

Новости партнеров
Новости партнеров