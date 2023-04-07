Google Chrome сможет запускать внутри себя игры с крутой графикой. И речь не о трансляциях

WebGPU разрабатывается с 2017 года командой GPU for the Web, в которую входят специалисты из Google, Mozilla, Apple, Intel и Microsoft. Принцип работы API основан на DirectX 12, Metal и Vulkan и даёт разработчикам больше контроля над вычислениями на видеокарте.

Google называет WebGPU первым шагом к развитию более продвинутых графических функций для браузера. В будущем API будет обновляться и получать новые возможности, такие как более глубокий доступ к ядрам шейдеров. Разработчикам предлагают оставлять свои отзывы и предложения по улучшению WebGPU.

Некоторые популярные библиотеки WebGL уже поддерживают WebGPU или планируют это сделать. Разработчики могут узнать больше о WebGPU в официальном блоге Chrome Developers.