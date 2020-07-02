Компьютеры
Сегодня 18:19
Google Chrome занял рекордную долю среди браузеров
Уже больше 70%
Компания Net Applications поделилась июньской статистикой по распространённости браузеров и операционных систем для компьютеров. Google Chrome занял рекордную долю среди браузеров.
Теперь Google Chrome занимает 70,19-процентную долю на рынке десктопных браузеров. Программа побила собственной рекорд прошлого месяца. Также исследование Net Applications показало, что браузер Microsoft Edge немного увеличил долю — с 7,86% до 8,07%. Незначительным ростом отметился и Firefox — с 7,23% до 7,58%.
Net Applications
Что касается операционных систем, то здесь лидером является Windows 10. Её доля за месяц выросла с 57,83% до 58,93%. У Windows 7 же напротив доля упала — с 24,28% до 23,35%.
Net Applications