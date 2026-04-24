Google Cloud выпустила два собственных ИИ-процессора

Опубликовано 24 апреля 2026, 14:23
Google Cloud выпустила два собственных ИИ-процессораНо полностью отказаться от Nvidia пока не планирует
Google Cloud представила два новых процессора для ИИ-задач. Они относятся к восьмому поколению собственных разработок Google, т.н. TPU.
Первый — TPU 8t — предназначен для обучения больших моделей. Второй — TPU 8i — для их «повседневной работы», например, когда человек пишет вопрос в чат-бот.
По заявлению Google, обучение моделей с такими процессорами ускоряется до трёх раз, а производительность в пересчёте на потраченный доллар вырастает на 80%. Кроме того, до миллиона таких процессоров можно объединить в один кластер для решения сложнейших задач.
Тем не менее Google не отказывается от чипов Nvidia. В её облаке по-прежнему будут доступны новейшие решения Nvidia.