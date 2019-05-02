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Компьютеры
Сегодня 14:21

Google изображает сбой работы во всех браузерах, кроме Chrome

Компанию уличили «Яндекс» и Microsoft Edge
Один из руководителей проекта «Яндекс.Браузер» рассказал, что Google осознанно создаёт сбои в работе своих сервисов для российского браузера. Пользователи других браузеров говорят о той же проблеме.

В Twitter представитель «Яндекса» написал, что «в нашем браузере они (прим. Google) постоянно свои сервисы деградируют». В частности, по его словам, Google портит работу некоторых своих сервисов в «Яндекс.Браузер».

Недавно пользователи Microsoft Edge также заявили, что сервис Google Docs перестал работать в браузере. Люди увидели сообщения с предложением скачать Chrome.

О нечестной конкуренции со стороны Google рассказывали и представители Mozilla. Именно в браузере Firefox, по их словам, сервисы Gmail и Gdocs работали со сбоями.

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