Google изображает сбой работы во всех браузерах, кроме Chrome

В Twitter представитель «Яндекса» написал, что «в нашем браузере они (прим. Google) постоянно свои сервисы деградируют». В частности, по его словам, Google портит работу некоторых своих сервисов в «Яндекс.Браузер».

Недавно пользователи Microsoft Edge также заявили, что сервис Google Docs перестал работать в браузере. Люди увидели сообщения с предложением скачать Chrome.

О нечестной конкуренции со стороны Google рассказывали и представители Mozilla. Именно в браузере Firefox, по их словам, сервисы Gmail и Gdocs работали со сбоями.