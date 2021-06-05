Сообщается, что представители всех основных браузеров участвуют в стандартизации расширений. Группу, получившую название WebExtensions Community Group (WECG), возглавят специалисты из компаний Apple и Google.

Прежде всего, эта инициатива позволит упростить процесс разработки расширений. Также могут вырасти производительность плагинов и их безопасность. Участники проекта, впрочем, не будут конкретизировать каждый аспект разработки расширений. То есть разработчики продолжат работать независимо и следовать собственным правилам и политике.