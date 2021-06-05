Компьютеры
Сегодня в 17:15
Google, Mozilla, Apple и Microsoft стандартизируют расширения для браузеровЭто сделает всё удобнее
С релизом macOS Big Sur браузер Safari начал применять новый API расширений, который позволил использовать плагины, созданные для других браузеров. Теперь стало известно, что разработчики Apple, Mozilla, Google и Microsoft решили пойти дальше и стандартизировать создание расширений.
Сообщается, что представители всех основных браузеров участвуют в стандартизации расширений. Группу, получившую название WebExtensions Community Group (WECG), возглавят специалисты из компаний Apple и Google.
Прежде всего, эта инициатива позволит упростить процесс разработки расширений. Также могут вырасти производительность плагинов и их безопасность. Участники проекта, впрочем, не будут конкретизировать каждый аспект разработки расширений. То есть разработчики продолжат работать независимо и следовать собственным правилам и политике.