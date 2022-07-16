Google начала распространять новую специальную систему для устаревших ноутбуков

Google объявила, что расширила поддержку ChromeOS Flex до более чем 400 устройств. Операционная система в основном предназначена для предприятий, использующих устаревшие ПК с Windows, в том числе Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG и Toshiba.

Flex OS можно запускать и на некоторых старых компьютерах Mac, в том числе на некоторых MacBook десятилетней давности.

Утверждается, что ChromeOS Flex потребляет в среднем на 19% меньше энергии, чем другие операционные системы. При этом она предлагает то же программное обеспечение, что и Chromebook. Если вы хотите протестировать ChromeOS Flex на своём компьютере, всё, что вам нужно, — взять USB-накопитель и перейти по этой ссылке.