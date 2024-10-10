Google нашла «фазовый переход» в своем квантовом процессоре

Используя квантовые случайные цепи, Google продемонстрировал «фазовый переход» между режимами с высоким и низким уровнем ошибок. Этот режим с низким уровнем шума позволяет квантовым системам выполнять сложные операции с меньшим количеством ошибок, что значительно улучшает стабильность. В этом режиме процессор Sycamore теоретически может быстрее решать задачи, которые самым продвинутым суперкомпьютерам, таким как Frontier, потребовалось бы до 12 лет для симуляции.

Этот фазовый переход может открыть путь для более эффективного использования квантовых процессоров.