На конференции Google I/O 2025 представители компании рассказали, что Project Moohan станет первым Android XR-устройством. Гарнитура будет работать с помощью искусственного интеллекта Gemini и оснащена процессором Snapdragon XR2+ Gen 2.

Google и Samsung вместе создавали платформу Android XR, оптимизируя её для новых технологий Snapdragon. Уже сотни разработчиков занимаются созданием приложений для этой системы.

Пока подробностей о гарнитуре мало, но известно, что Project Moohan обещает стать важным шагом в развитии смешанной реальности на базе Android.