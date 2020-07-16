Google объединила электронную почту с видеозвонками

Google обновила пакет приложений для бизнеса G Suite. Теперь в корпоративной версии Gmail есть сервисы Google Документы, Google Chat, Meet, Rooms, Google Календарь, Google Sheets и Google Slides. В частности, Chat, Meet и Rooms находятся в нижней части приложения и работают как вкладки. Пользователи смогут одновременно открыть видеочат в одном окне и редактировать документ в другом.

Пока обновление доступно только части пользователей. Полноценный запуск ожидается в этом году. Сначала Google хотела интегрировать в Gmail все вышеперечисленные сервисы постепенно. Но из-за пандемии процесс пришлось ускорить: многие компании перешли на удалённый формат работы, и им были бы удобны новые инструменты.