Google подала в суд на киберпреступников, заразивших миллионы Android-устройств

Чаще всего вредонос был уже предустановлен на дешёвых ТВ-приставках, планшетах и проекторах, в основном китайского производства. Эти устройства работали на упрощённой версии Android, без встроенной защиты Google.

Сразу после подключения к интернету гаджеты становились частью ботнета. Некоторые использовались для мошенничества с рекламой, другие —в качестве прокси-сервера, через которые преступники скрывали свою активность.

Вредоносную сеть выявили Google совместно с компаниями HUMAN Security и Trend Micro. Команда Google по контролю качества рекламы смогла вовремя отследить вредоносный трафик, заблокировала тысячи мошеннических аккаунтов и теперь распознаёт подобные угрозы даже в приложениях, установленных вне Google Play.

ФБР также выпустило предупреждение, советуя проверять свои устройства, особенно если они от неизвестных брендов или при установке просили отключить защиту Google Play Protect.