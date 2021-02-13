Компьютеры
Сегодня в 20:52
Google Поиск для ПК получил ночной режим
Но пока это тест
Страничка Google Поиска всегда открывается с белым фоном и может показаться очень яркой, если сидишь в интернете ночью, в тёмной комнате. Как выяснилось, Google тестирует ночной, или тёмный, режим для своей поисковой системы.
Как пишет источник, пользователи Windows и macOS уже начали получать уведомление о том, что тёмный режим стал доступен. Стоит отметить, что такой режим появился в Google Поиске для Android ещё в прошлом году. Теперь же компания работает над десктопной версией.
Сейчас тёмный режим для Google Поиска находится на этапе тестирования. То есть получить к нему доступ может не каждый. Когда Google полноценно развернёт нововведение, пока неясно.
Сообщается, что визуальный режим Google Поиска можно будет как синхронизировать с темой системы, так и настроить вручную.