Google показала самый быстрый рост доходов с облаков, в отличие от Microsoft

AWS остается лидером с доходом в 28,8 млрд долларов, за ней следуют облачное подразделение Microsoft с 25,5 млрд долларов и Google Cloud с 12 млрд долларов. При этом Google Cloud демонстрирует самый быстрый рост — на 30% по сравнению с предыдущим годом, в то время как AWS и Microsoft выросли на 19%.

Что касается доли мирового рынка, то AWS занимает 30%, Microsoft — 21%, а Google Cloud — 12%. Хотя AWS лидирует, ее доля несколько снизилась. Microsoft отчиталась о самой высокой операционной прибыли — 10,8 миллиарда долларов, с небольшим отрывом опередив AWS с 10,6 миллиарда долларов. Google Cloud, несмотря на меньшие размеры, продемонстрировал огромный рост операционной прибыли на 142% до 2,1 миллиарда долларов.

Развитие искусственного интеллекта, особенно генеративного, стало одним из основных факторов роста доходов облачных вычислений: по оценкам отраслевых экспертов, на услуги, связанные с искусственным интеллектом, приходится не менее половины всего недавнего роста облачных вычислений.