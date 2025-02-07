Google пообещала найти квантовым ПК реальное применение в течение пяти лет

Опубликовано 07 февраля 2025, 09:191 мин.
Google пообещала найти квантовым ПК реальное применение в течение пяти летВызов 30-летнему графику Nvidia
По словам Хартмута Невена, главы подразделения Google Quantum AI, компания ожидает, что квантовые компьютеры найдут реальное применение в течение пяти лет. Это опровергает прогноз генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга о том, что до практических квантовых вычислений еще 20 лет.
Квантовые компьютеры способны произвести революцию в промышленности, решая сложные задачи, далеко выходящие за рамки возможностей традиционных компьютеров. Google видит применение в материаловедении, открытии лекарств и энергетических решениях, таких как более совершенные батареи для электромобилей.
Однако Nvidia по-прежнему настроена скептически. На выставке CES 2024 Хуанг предположил, что реальные приложения могут занять от 15 до 30 лет. Его высказывания вызвали падение рыночной стоимости акций компаний, занимающихся квантовыми вычислениями, на 8 миллиардов долларов.