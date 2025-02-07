Google пообещала найти квантовым ПК реальное применение в течение пяти лет

Квантовые компьютеры способны произвести революцию в промышленности, решая сложные задачи, далеко выходящие за рамки возможностей традиционных компьютеров. Google видит применение в материаловедении, открытии лекарств и энергетических решениях, таких как более совершенные батареи для электромобилей.

Однако Nvidia по-прежнему настроена скептически. На выставке CES 2024 Хуанг предположил, что реальные приложения могут занять от 15 до 30 лет. Его высказывания вызвали падение рыночной стоимости акций компаний, занимающихся квантовыми вычислениями, на 8 миллиардов долларов.