Google привела к «радужному» дизайну свой ИИ Gemini

Опубликовано 02 июля 2025, 22:451 мин.
Google привела к «радужному» дизайну свой ИИ GeminiОбновили логотип Gemini
Этим летом Google продолжает «радовать» пользователей изменениями в дизайне. Недавно компания представила новый радужный логотип для Gemini — своего искусственного интеллекта. Раньше иконка Gemini была выполнена в синих, красных и фиолетовых тонах.
Теперь же Google заменил привычную фиолетовую звезду на палитру, которая лучше отражает фирменный стиль компании.
Новая радужная иконка уже появилась в аккаунте Gemini X и постепенно появляется в разных приложениях и на веб-сайте, хотя пока некоторые страницы всё ещё показывают старый дизайн.