Google сделает браузер Chrome менее «прожорливым»

Сообщается, что в обновлении Chrome появится поддержка функции PartitionAlloc-everywhere. Она должна ускорить запуск браузера, загрузку вкладок, а также улучшить управление ресурсами. То есть в конечном счёте Chrome должен начать занимать меньше оперативной памяти.

Google начала работать над функцией ещё в прошлом году. Сейчас она начала развёртываться между бета-тестерами Chrome для Android и Windows. В версии для Linux опцию тоже прорабатывают, однако там пока возникает множество ошибок.

Отмечается, что функция PartitionAlloc должна удерживать использование оперативной памяти для некоторых процессов в пределах 10% даже в наиболее «тяжёлых» случаях.