Google сделает браузер Chrome менее «прожорливым»

Сообщается, что разработчики Chrome работают над опцией PartitionAlloc FastMalloc, которая позволит удерживать используемый объём оперативной памяти в пределах 10% для определённых процессов. Другими словами, браузер получит улучшенное управление RAM и кэшированием, чтобы повысить производительность.

Ранее Google планировала использовать для этих целей новую функцию Windows 10 под названием SegmentHeap. Microsoft утверждает, что благодаря опции потребление памяти снижается на 27% у браузера Edge на базе Chromium.

Похоже, что Google в итоге решила применить собственное решение. Компания уже активировала функцию PartitionAlloc FastMalloc в Chrome Canary. Для обычных пользователей она станет доступна в следующем году.