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Google сделает браузер Chrome менее «прожорливым»
Это основная проблема браузера
Google до сих пор пытается снизить потребление памяти браузером Chrome на Windows 10. Новая функция программы позволит ей стать менее «прожорливой».
Сообщается, что разработчики Chrome работают над опцией PartitionAlloc FastMalloc, которая позволит удерживать используемый объём оперативной памяти в пределах 10% для определённых процессов. Другими словами, браузер получит улучшенное управление RAM и кэшированием, чтобы повысить производительность.
Ранее Google планировала использовать для этих целей новую функцию Windows 10 под названием SegmentHeap. Microsoft утверждает, что благодаря опции потребление памяти снижается на 27% у браузера Edge на базе Chromium.
Похоже, что Google в итоге решила применить собственное решение. Компания уже активировала функцию PartitionAlloc FastMalloc в Chrome Canary. Для обычных пользователей она станет доступна в следующем году.