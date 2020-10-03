Google случайно убрала из почты удобную функцию массовой правки писем

В интерфейсе Gmail была опция «Выбрать всё, что соответствует запросу». Она позволяла архивировать письма, удалять их или отмечать как прочитанные. Так можно было быстро разобраться с хаосом в почте.

Google сообщила, что убрала функцию случайно. Компания пообещала вернуть её как можно скорее. Также Google посоветовала временное решение на замену опции. Если нужно одновременно обработать больше одной страницы цепочек писем, то можно использовать фильтры. Их можно найти, если кликнуть на значок стрелочки вниз справа в строке поиска Gmail.