Google создала бесплатный инструмент для борьбы с террористическими материалами

Новый режим регулирования вызвал опасения, что небольшие стартапы не в состоянии соответствовать требованиям и что нехватка ресурсов ограничит их способность конкурировать с более крупными технологическими компаниями.

Инструмент Jigsaw от Google призван помочь стартапам с этим, помочь модераторам-людям принимать решения в отношении контента, помеченного как опасный и незаконный. Google начнёт тестирование на двух неназванных сайтах в начале этого года.