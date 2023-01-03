Google создала бесплатный инструмент для борьбы с террористическими материалами

Google создала бесплатный инструмент для борьбы с террористическими материаламиДолжен помочь мелким сайтам соблюдать законы
Google разрабатывает бесплатный инструмент модерации, который небольшие веб-сайты смогут использовать для выявления и удаления террористических материалов. Дело в том, что новое законодательство Великобритании и ЕС обязывает интернет-компании предпринимать больше для борьбы с незаконным контентом.
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Новый режим регулирования вызвал опасения, что небольшие стартапы не в состоянии соответствовать требованиям и что нехватка ресурсов ограничит их способность конкурировать с более крупными технологическими компаниями.
Инструмент Jigsaw от Google призван помочь стартапам с этим, помочь модераторам-людям принимать решения в отношении контента, помеченного как опасный и незаконный. Google начнёт тестирование на двух неназванных сайтах в начале этого года.