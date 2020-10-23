Компьютеры
Сегодня 19:15
Google внедрила рекламу прямо в оформление браузера Chrome
Пока только тестово
Google работает над новым блоком на странице новой вкладки. В нём будет содержаться реклама. К счастью, пока компания внедрила это лишь в тестовом режиме.
Нововведение обнаружили в версии Chrome Canary. На странице с экспериментальными функциями chrome://flags появился флаг NTP Shopping Task Module. Этот шопинг-модуль для показа на странице новой вкладки.
Вот как это выглядит:
mspoweruser
Новая опция может оттолкнуть некоторых пользователей, однако, похоже, что её окончательное внедрение высоковероятно. Например, браузеры Mozilla и Edge уже показывают рекламу и новости на странице новой вкладки.
Google работает и над другими модулями, которые используют браузерную активность, в том числе стриминговые сервисы. Недавно Google обновила дизайн рекламных объявлении в своём поисковике, они стали менее заметными.