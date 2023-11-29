Google ввел домен .meme – шутники всего мира, ваш выход

Google ввел домен .meme – шутники всего мира, ваш выходПопулярным сайтам с «приколами» придется менять адреса
Приготовьтесь к «по-настоящему революционному обновлению интернет-среды», поскольку реестр Google открывает домен .meme, позволяя веб-сайтам более прямо указывать на свою «специальность».
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Начиная с сегодняшнего дня, особо инициативные люди могут получить свои домены .meme за эксклюзивную единовременную плату. Для экономных любителей мемов отметьте в своих календарях 5 декабря в 16:00 по UTC, когда откроются ворота для публичной регистрации по стандартной годовой цене.
Поклонники мемов уже претендуют на свой кусок интернета с такими доменами, как grumpycat.meme, nyancat.meme и keyboardcat.meme. Даже гигант по отслеживанию мемов knowyour.meme принимает участие в акции.
Реестр Google, известный своими нетрадиционными доменами, такими как .dad и .boo, превзошел сам себя, создав самое необычное дополнение - .meme.