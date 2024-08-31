Опубликовано 31 августа 2024, 21:001 мин.
Город подал в суд на программиста после раскрытия им взлома“Не делай добра”
Городские власти Колумбуса подали иск против исследователя кибербезопасности Дэвида Лероя после того как он публично раскрыл масштабы недавней атаки вымогательского ПО, скомпрометировавшей городские данные. В результате атаки, совершенной группой Rhysida, было похищено 6,5 терабайт данных. Позже группа попыталась продать эти данные на «аукционе».
Несмотря на заверения мэра Колумбуса Эндрю Гинтера о том, что украденные данные были повреждены и непригодны для использования, Лерой представил доказательства того, что данные были нетронуты и содержали важную личную информацию, такую как номера социального страхования и данные о случаях домашнего насилия. После его разоблачения городские власти подали на Лероя в суд за вторжение в частную жизнь, халатность и взаимодействие с преступными элементами.
Городские власти утверждают, что действия Лероя угрожают общественной безопасности, поскольку он «распространяет украденные конфиденциальные данные».