Город подал в суд на программиста после раскрытия им взлома

Несмотря на заверения мэра Колумбуса Эндрю Гинтера о том, что украденные данные были повреждены и непригодны для использования, Лерой представил доказательства того, что данные были нетронуты и содержали важную личную информацию, такую как номера социального страхования и данные о случаях домашнего насилия. После его разоблачения городские власти подали на Лероя в суд за вторжение в частную жизнь, халатность и взаимодействие с преступными элементами.

Городские власти утверждают, что действия Лероя угрожают общественной безопасности, поскольку он «распространяет украденные конфиденциальные данные».