Горячие и прожорливые: почему AMD не перенесла компоновку настольных Ryzen 7000 в ноутбуки

Чиплеты предполагают интеграцию различных микросхем в один корпус для повышения вычислительных возможностей. Они дают такие преимущества, как специализированные рабочие нагрузки и снижение стоимости, но не позволяют сохранить энергоэффективность.

По словам Дэвида МакАфи, корпоративного вице-президента и генерального менеджера по работе с клиентскими каналами AMD, применение чиплетов в ноутбуках, особенно в ультрамобильном сегменте, сопряжено с трудностями, связанными с их энергопотреблением и экономичностью по сравнению с традиционной монолитной конфигурацией. В ноутбуках высокого класса AMD использует чипсеты, что позволяет решить эти проблемы.

Пользователям обычных ноутбуков на базе APU Ryzen, возможно, придется подождать до 2026-2027 годов, пока чиплеты не будут полностью реализованы. Компания Intel также изучает возможности использования чиплетов в своих будущих процессорах.