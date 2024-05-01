Готовьте минимум $28000: суперкомпьютер Cheyenne выставили на продажу

Хотя он уже не является передовым (сегодня лучший суперкомпьютер работает в 3 раза быстрее), Cheyenne может похвастаться впечатляющими характеристиками:

— Производительность 5,34 петафлоп (3 миллиарда вычислений в секунду на ватт)

145 152 ядра процессора

313 терабайт операционной памяти

40 петабайт хранилища

Выведенная из эксплуатации машина прослужила исследователям более 7 лет, подготовив тысячи публикаций. Однако после возникновения проблем с системой охлаждения Национальный центр атмосферных исследований (NCAR) решил отправить ее на пенсию.

В настоящее время цена на аукционе составляет 27 643 доллара. Кроме того, в комплект не входят необходимые кабели. Торги завершатся 5 мая.