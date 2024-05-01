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Компьютеры
Опубликовано 01 мая 2024, 18:00
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Готовьте минимум $28000: суперкомпьютер Cheyenne выставили на продажу

Кабели в комплект не входят
Правительство США выставило на аукцион списанный суперкомпьютер, который был мощным центром исследований в области атмосферы и наук о Земле, а также занимал 20-е место в мире по мощности после установки в 2016 году.
Готовьте минимум $28000: суперкомпьютер Cheyenne выставили на продажу
© Ferra

Хотя он уже не является передовым (сегодня лучший суперкомпьютер работает в 3 раза быстрее), Cheyenne может похвастаться впечатляющими характеристиками:

— Производительность 5,34 петафлоп (3 миллиарда вычислений в секунду на ватт)

  • 145 152 ядра процессора

  • 313 терабайт операционной памяти

  • 40 петабайт хранилища

Выведенная из эксплуатации машина прослужила исследователям более 7 лет, подготовив тысячи публикаций. Однако после возникновения проблем с системой охлаждения Национальный центр атмосферных исследований (NCAR) решил отправить ее на пенсию.

В настоящее время цена на аукционе составляет 27 643 доллара. Кроме того, в комплект не входят необходимые кабели. Торги завершатся 5 мая.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#суперкомпьютер
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#сша
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#аукцион