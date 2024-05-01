Готовьте минимум $28000: суперкомпьютер Cheyenne выставили на продажу

Опубликовано 01 мая 2024, 18:00
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Готовьте минимум $28000: суперкомпьютер Cheyenne выставили на продажуКабели в комплект не входят
Правительство США выставило на аукцион списанный суперкомпьютер, который был мощным центром исследований в области атмосферы и наук о Земле, а также занимал 20-е место в мире по мощности после установки в 2016 году.
Хотя он уже не является передовым (сегодня лучший суперкомпьютер работает в 3 раза быстрее), Cheyenne может похвастаться впечатляющими характеристиками:
— Производительность 5,34 петафлоп (3 миллиарда вычислений в секунду на ватт)
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145 152 ядра процессора
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313 терабайт операционной памяти
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40 петабайт хранилища
Выведенная из эксплуатации машина прослужила исследователям более 7 лет, подготовив тысячи публикаций. Однако после возникновения проблем с системой охлаждения Национальный центр атмосферных исследований (NCAR) решил отправить ее на пенсию.
В настоящее время цена на аукционе составляет 27 643 доллара. Кроме того, в комплект не входят необходимые кабели. Торги завершатся 5 мая.