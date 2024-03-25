Готовьтесь к более умным компьютерам: ПК с ИИ займут 40% поставок к 2025 году

Этот всплеск обусловлен интеграцией в ПК специализированных ускорителей ИИ, таких как блоки нейронной обработки (NPU). Эти NPU откроют новый уровень производительности, повышая продуктивность, персонализацию и даже энергоэффективность, пишет компания.

Этот переход представляет собой серьезное изменение на рынке ПК, но это изменение имеет свои преимущества. «ПК, ускоренные искусственным интеллектом, обеспечат совершенно новый пользовательский опыт», — говорит Ишан Датт, аналитик компании Canalys. «Представьте себе более быстрые рабочие процессы, персонализированные настройки и лучшее время автономной работы — и все это благодаря ИИ».

Преимущества выходят за рамки личного использования. Ожидается, что компании станут основными потребителями, используя ИИ для таких задач, как анализ данных и повышение безопасности. В краткосрочной перспективе эта тенденция приведет к росту цен на ПК, поскольку модели с поддержкой ИИ будут стоить на 10−15% дороже. Однако с ростом числа пользователей эта надбавка будет снижаться, и к 2025 году большинство дорогих ПК (дороже 800 долларов) будут оснащены ИИ.