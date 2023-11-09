Готовьтесь к резкому росту цен на SSD – надвигается дефицит микросхем

Готовьтесь к резкому росту цен на SSD – надвигается дефицит микросхемЗа бесценок их скоро купить не получится
Эра сверхдешевых твердотельных накопителей может подойти к концу, поскольку появились опасения относительно возможного дефицита материалов для микросхем NAND. Компания Phison, один из крупнейших производителей контроллеров памяти для твердотельных накопителей, принимает меры предосторожности, предоплачивая своих поставщиков микросхем в преддверии дефицита. Ожидается, что такая предоплата приведет к увеличению стоимости микросхем NAND, что, в свою очередь, может привести к значительному росту цен на SSD.
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На протяжении 2023 года цены на SSD-накопители снижались, достигнув удивительно низкого уровня. Производители прибегли к снижению цен, чтобы повысить спрос, а некоторые сократили производство, чтобы сбалансировать избыточное предложение. Однако надвигающийся дефицит материалов для микросхем NAND может еще больше ограничить предложение, что приведет к резкому росту цен на SSD.
Покупатели уже могут заметить, что цены на SSD стабилизировались, а в некоторых случаях и немного выросли, в результате чего дешевые SSD последних месяцев становится все труднее найти.
Этот сдвиг, хотя и беспокоит потребителей, радует производителей, которые в период избыточного предложения несут финансовые потери.