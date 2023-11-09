Готовьтесь к резкому росту цен на SSD – надвигается дефицит микросхем

На протяжении 2023 года цены на SSD-накопители снижались, достигнув удивительно низкого уровня. Производители прибегли к снижению цен, чтобы повысить спрос, а некоторые сократили производство, чтобы сбалансировать избыточное предложение. Однако надвигающийся дефицит материалов для микросхем NAND может еще больше ограничить предложение, что приведет к резкому росту цен на SSD.

Покупатели уже могут заметить, что цены на SSD стабилизировались, а в некоторых случаях и немного выросли, в результате чего дешевые SSD последних месяцев становится все труднее найти.

Этот сдвиг, хотя и беспокоит потребителей, радует производителей, которые в период избыточного предложения несут финансовые потери.