Говорят, Ryzen 9000 работают медленнее на Windows 10. Так ли это?Всё оказалось неоднозначно
Horizon Forbidden West тестировалась в 1080p со средним FPS 173 к/с (Windows 11) и 178 к/с (Windows 10), в 1440p — со 141 и 144 к/с соответственно.
Игра Resident Evil 4 шла в Full HD в среднем с 271 к/с (W11) и 275 к/с (W10), в 2К — с 227 и 222 к/с соответственно.
CS 2 запускалась в 1080p со средней производительностью 581 к/с (Windows 11) и 594 к/с (Windows 10). В 1440p эти показатели равнялись 492 и 488 к/с соответственно.
Call of Duty Modern Warfare III шла в разрешении 1080p со средней частотой кадров 229 (W11) и 237 к/с (W10), в 1440p — 189 и 186 к/с соответственно. При ещё одном запуске показатели быстродействия в среднем составляли 274 к/с (Windows 11) и 281 к/с (Windows 10), 219 и 226 к/с соответственно.
В Ghost of Tsuhima производительность в среднем находилась в 1080p на уровне 178 к/с (Windows 11) и 177 к/с (Windows 10), в 1440p — 148 и 145 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 тестировалась в 1080p с частотой кадров в среднем 188 к/с (W11) и 183 к/с (W10), в 1440p — со 164 и 161 к/с соответственно.
Horizon Zero Dawn запускалась в разрешении 1080p со средним FPS 238 к/с (Windows 11) и 232 к/с (Windows 10), в разрешении 1440p — со 186 и 179 к/с соответственно.
Игра The Last of Us шла в Full HD в среднем со 171 к/с в обоих случаях. В 1440p показатели средней частоты кадров равнялись 143 к/с (Windows 11) и 140 к/с (Windows 10).
В игре God of War в 1080p удалось в среднем получить 225 к/с (на W11) и 227 к/с (на W10), в 1440p — 183 и 186 к/с соответственно.
Spider-Man тестировалась в 1080p со средней частотой кадров 289 к/с (W11) и 296 к/с (W10), в 1440p — 244 и 241 к/с соответственно.
Dying Light 2 шла в Full HD со средней производительностью 230 к/с и 229 к/с (с Windows 11 и 10 соответственно), в 2К — со 184 к/с в обоих случаях.
Игра Hitman III запускалась в 1080p со средней частотой кадров 219 к/с (W11) и 225 к/с (W10), в 1440p — со 196 и 198 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 шла в 1080p в среднем с 231 (Windows 11) и 228 к/с (Windows 10), в 1440p — со 189 и 187 к/с соответственно.
Вывод
Разница между Windows 11 и 10 в целом во всех играх составила по среднему FPS 0,8% (1080p, 250 к/с и 252 к/с соответственно) и 1% (1440p, 208 к/с и 206 к/с соответственно). В Full HD быстрее, но совсем незначительно, была ОС W10, в 2К — W11.
Характеристики сборки:
- процессор AMD Ryzen 9 9900X (Asus ROG Crosshair X670E HERO);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 4×16GB DDR5 6000MHz.