Говорят, Ryzen 9000 работают медленнее на Windows 10. Так ли это?

Horizon Forbidden West тестировалась в 1080p со средним FPS 173 к/с (Windows 11) и 178 к/с (Windows 10), в 1440p — со 141 и 144 к/с соответственно.

Игра Resident Evil 4 шла в Full HD в среднем с 271 к/с (W11) и 275 к/с (W10), в 2К — с 227 и 222 к/с соответственно.

CS 2 запускалась в 1080p со средней производительностью 581 к/с (Windows 11) и 594 к/с (Windows 10). В 1440p эти показатели равнялись 492 и 488 к/с соответственно.

Call of Duty Modern Warfare III шла в разрешении 1080p со средней частотой кадров 229 (W11) и 237 к/с (W10), в 1440p — 189 и 186 к/с соответственно. При ещё одном запуске показатели быстродействия в среднем составляли 274 к/с (Windows 11) и 281 к/с (Windows 10), 219 и 226 к/с соответственно.

В Ghost of Tsuhima производительность в среднем находилась в 1080p на уровне 178 к/с (Windows 11) и 177 к/с (Windows 10), в 1440p — 148 и 145 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 тестировалась в 1080p с частотой кадров в среднем 188 к/с (W11) и 183 к/с (W10), в 1440p — со 164 и 161 к/с соответственно.