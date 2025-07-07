Компьютеры
Опубликовано 07 июля 2025, 19:30
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GPD представила ноутбук MicroPC 2, который влезает в карман

С сенсорным экраном и до 8 ТБ памяти
GPD выпустила обновлённый мини-ноутбук MicroPC 2. Продажи в Китае стартуют 10 июля по цене 2999 юаней (около $418). В тот же день начнётся глобальный краудфандинг на Indiegogo, где версия с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти будет стоить от $495.
GPD представила ноутбук MicroPC 2, который влезает в карман

© GPD

Новинка получила 7-дюймовый сенсорный экран с разрешением Full HD, яркостью 500 нит и поддержкой до 10 касаний разом. Экран можно поворачивать на 360°, а сканер отпечатков встроен в кнопку питания. Вес — 490 г, размеры — 171×111×24 мм.

Устройство работает на 4-ядерном процессоре Intel N250, оснащено 16 ГБ LPDDR5-памяти и SSD на 512 ГБ с возможностью замены на накопитель до 8 ТБ.

© GPD

MicroPC 2 предлагает множество разъёмов: 2 USB-C, 2 USB-A, HDMI 2.1, слот для microSD, Ethernet 2.5 Гбит/с. Также поддерживается подключение до трёх внешних 4K-мониторов и быстрая зарядка. Есть Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Корпус сделан из прочного огнеупорного пластика, батарея на 27,5 Вт·ч поддерживает быструю зарядку 45 Вт и работу напрямую от сети без износа аккумулятора.

MicroPC 2 поставляется с Windows 11 Pro.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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