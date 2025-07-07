GPD представила ноутбук MicroPC 2, который влезает в карман

Новинка получила 7-дюймовый сенсорный экран с разрешением Full HD, яркостью 500 нит и поддержкой до 10 касаний разом. Экран можно поворачивать на 360°, а сканер отпечатков встроен в кнопку питания. Вес — 490 г, размеры — 171×111×24 мм.

Устройство работает на 4-ядерном процессоре Intel N250, оснащено 16 ГБ LPDDR5-памяти и SSD на 512 ГБ с возможностью замены на накопитель до 8 ТБ.