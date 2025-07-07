GPD представила ноутбук MicroPC 2, который влезает в карман

GPD представила ноутбук MicroPC 2, который влезает в карманС сенсорным экраном и до 8 ТБ памяти
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Новинка получила 7-дюймовый сенсорный экран с разрешением Full HD, яркостью 500 нит и поддержкой до 10 касаний разом. Экран можно поворачивать на 360°, а сканер отпечатков встроен в кнопку питания. Вес — 490 г, размеры — 171×111×24 мм.
Устройство работает на 4-ядерном процессоре Intel N250, оснащено 16 ГБ LPDDR5-памяти и SSD на 512 ГБ с возможностью замены на накопитель до 8 ТБ.
MicroPC 2 предлагает множество разъёмов: 2 USB-C, 2 USB-A, HDMI 2.1, слот для microSD, Ethernet 2.5 Гбит/с. Также поддерживается подключение до трёх внешних 4K-мониторов и быстрая зарядка. Есть Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.
Корпус сделан из прочного огнеупорного пластика, батарея на 27,5 Вт·ч поддерживает быструю зарядку 45 Вт и работу напрямую от сети без износа аккумулятора.
MicroPC 2 поставляется с Windows 11 Pro.