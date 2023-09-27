GPU основных производителей оказались уязвимы перед новой атакой

Эта атака позволяет вредоносным сайтам считывать конфиденциальные визуальные данные, включая имена пользователей и пароли, отображаемые на других сайтах. Атака позволяет обойти same-origin policy - один из основных рубежей интернет-безопасности - за счет использования сжатия данных, применяемого как внутренними, так и дискретными графическими процессорами.

Атака ограничена браузерами Google Chrome и Microsoft Edge и требует разрешительных настроек для iframes, рендеринга SVG-фильтров в iframes и задач с GPU-рендерингом. Исследователи подчеркнули, что хотя GPU.zip не представляет непосредственной угрозы, он подчеркивает важность надежных методов веб-разработки и необходимость переоценки доверия к аппаратному обеспечению как к «корню доверия». Результаты исследования будут представлены на 45-м симпозиуме IEEE по безопасности и конфиденциальности.