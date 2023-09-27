Компьютеры
14:15, 27 сентября 2023
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GPU основных производителей оказались уязвимы перед новой атакой

Которая «крадет» пиксели

Исследователи обнаружили новую кибератаку под названием GPU.zip, которая затрагивает графические процессоры таких крупных поставщиков, как Apple, Intel, AMD, Qualcomm, Arm и Nvidia.

GPU основных производителей оказались уязвимы перед новой атакой

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Эта атака позволяет вредоносным сайтам считывать конфиденциальные визуальные данные, включая имена пользователей и пароли, отображаемые на других сайтах. Атака позволяет обойти same-origin policy - один из основных рубежей интернет-безопасности - за счет использования сжатия данных, применяемого как внутренними, так и дискретными графическими процессорами.

Атака ограничена браузерами Google Chrome и Microsoft Edge и требует разрешительных настроек для iframes, рендеринга SVG-фильтров в iframes и задач с GPU-рендерингом. Исследователи подчеркнули, что хотя GPU.zip не представляет непосредственной угрозы, он подчеркивает важность надежных методов веб-разработки и необходимость переоценки доверия к аппаратному обеспечению как к «корню доверия». Результаты исследования будут представлены на 45-м симпозиуме IEEE по безопасности и конфиденциальности.

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