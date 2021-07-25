Графику NVIDIA следующего поколения установят в консоль Nintendo

Как утверждает блогер Tom с YouTube-канала Moore's Law is Dead, архитектура Lovelace будет встречаться не только в настольных решениях и ноутбуках, но и даже в будущей модели Nintendo Switch и беспилотных автомобилях. Ранее ходили слухи о выпуске Super Switch, Switch 2 или даже Switch Pro, которая будет мощнее текущей. Поэтому есть вероятность, что GPU Lovelace будут установлены в ней.

Если у Nintendo действительно есть планы по использованию Lovelace в грядущем преемнике Switch, мы, вероятно, не увидим это устройство до конца 2022 года.