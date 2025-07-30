Groq, да не тот: стартап-конкурент Nvidia близок к оценке в $6 млрд

В августе 2024 года Groq привлёк $640 миллионов при оценке $2,8 миллиарда. Таким образом, за год стоимость компании выросла почти в два раза. Ранее компания уже привлекла около $1 миллиарда инвестиций.

Новый раунд финансирования возглавляет фирма Disruptive из Остина. В прошлом ноябре инвестиции возглавлял BlackRock, а также участвовали Neuberger Berman, Cisco, KDDI и Samsung Catalyst Fund.

Компания пока не комментируют эту информацию.

Groq был основан Джонатаном Россом, который раньше работал в Google над разработкой процессора Tensor. Компания начала работу в 2016 году и долгое время сохраняла секретность.