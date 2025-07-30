Groq, да не тот: стартап-конкурент Nvidia близок к оценке в $6 млрд

Опубликовано 30 июля 2025, 17:321 мин.
Groq, да не тот: стартап-конкурент Nvidia близок к оценке в $6 млрдЕсли всё пойдёт по плану
Стартап Groq, который разрабатывает чипы для искусственного интеллекта и конкурирует с Nvidia, готовится привлечь ещё $600 миллионов инвестиций при оценке около $6 миллиардов, сообщают источники Bloomberg. Сделка пока не окончательная, и условия могут измениться.
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В августе 2024 года Groq привлёк $640 миллионов при оценке $2,8 миллиарда. Таким образом, за год стоимость компании выросла почти в два раза. Ранее компания уже привлекла около $1 миллиарда инвестиций.
Новый раунд финансирования возглавляет фирма Disruptive из Остина. В прошлом ноябре инвестиции возглавлял BlackRock, а также участвовали Neuberger Berman, Cisco, KDDI и Samsung Catalyst Fund.
Компания пока не комментируют эту информацию.
Groq был основан Джонатаном Россом, который раньше работал в Google над разработкой процессора Tensor. Компания начала работу в 2016 году и долгое время сохраняла секретность.