Компьютеры
Опубликовано 30 июля 2025, 17:32
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Groq, да не тот: стартап-конкурент Nvidia близок к оценке в $6 млрд

Если всё пойдёт по плану
Стартап Groq, который разрабатывает чипы для искусственного интеллекта и конкурирует с Nvidia, готовится привлечь ещё $600 миллионов инвестиций при оценке около $6 миллиардов, сообщают источники Bloomberg. Сделка пока не окончательная, и условия могут измениться.
Groq, да не тот: стартап-конкурент Nvidia близок к оценке в $6 млрд

© Ferra.ru

В августе 2024 года Groq привлёк $640 миллионов при оценке $2,8 миллиарда. Таким образом, за год стоимость компании выросла почти в два раза. Ранее компания уже привлекла около $1 миллиарда инвестиций.

Новый раунд финансирования возглавляет фирма Disruptive из Остина. В прошлом ноябре инвестиции возглавлял BlackRock, а также участвовали Neuberger Berman, Cisco, KDDI и Samsung Catalyst Fund.

Компания пока не комментируют эту информацию.

Groq был основан Джонатаном Россом, который раньше работал в Google над разработкой процессора Tensor. Компания начала работу в 2016 году и долгое время сохраняла секретность.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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