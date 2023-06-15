Грядущее обновление macOS «сломает» почту на компьютерах Apple

Разработчики, такие как AltStore, подтвердили, что их приложения, полагающиеся на плагины Mail, больше не будут работать в macOS Sonoma. Apple представила новый метод под названием MailKit API для создания расширений Mail в macOS Monterey, но он поставляется с определенными ограничениями по сравнению с традиционными плагинами.

Разработчики AltStore, например, активно работают над новым методом аутентификации, чтобы адаптироваться к изменениям. Пользователям, которые работают с приложениями, использующими устаревшие плагины Mail, придется подождать обновлений, прежде чем переходить на macOS Sonoma.

Публичная бета-версия Sonoma ожидается в июле, а официальный релиз запланирован на осень.