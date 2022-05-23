Грядущие процессоры AMD Ryzen 7000 преодолеют барьер в 5 ГГц и потребуют новой материнской платы

Грядущие Ryzen 7000 потребуют матплату AM5. Отмечается, что данные процессоры станут первыми для ПК, что основаны на 5-нм техпроцессе. Кроме того, платформа материнских плат AM5 изначально поддерживает DDR5 и PCIe 5.0.

А ещё AMD заявила, что чипы Ryzen 7000 смогут разогнаться выше 5 ГГц. То есть они станут первыми настольными процессорами компании, способными это сделать. AMD продемонстрировала тактовую частоту 5,5 ГГц во время презентации в игре Ghostwire: Tokyo. Этот показатель соответствует возможностям Intel Core i9-12900KS в турборежиме.

Новые матплаты AM5 также смогут поставлять чипам до 170 Вт вместо 142 Вт, как ожидалось.

Пока AMD ничего не рассказала о конкретных моделях процессоров, но пообещала предоставить ​​​​более подробную информацию летом перед осенним релизом.