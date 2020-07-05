Грядущие процессоры Intel по графике обошли новейшие модели AMD

Пользователи обнаружили в тестах процессор Core i7-1165G7. Этот чип, как и вся линейка Tiger Lake-U, построен по усовершенствованному 10-нм+ техпроцессу на базе новой архитектуры Willow Cove. А процессоры Ryzen 4000U, уже выпущенные в апреле, используют 7-нм техпроцесс и архитектуру Zen 2.

Что же касается графики, то у чипа Intel Tiger Lake-U она представлена архитектурой 12-го поколения Intel Xe. У Ryzen 7 4800U это Vega 8 iGPU. Как показали тесты, графика Tiger Lake-U на 30% превосходит Vega.

Intel Xe также сравнили с дискретной видеокартой NVIDIA MX350. Первая показала почти тот же результат, что и вторая.

Напомним, анонс процессоров Intel ожидается во второй половине 2020 года.